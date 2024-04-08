Изменения ДНК от вейпов: новый ужасающий факт

Электронные сигареты и вейпы могут влиять на ДНК человека, согласно исследованию ученых из университетов Инсбурга и Калифорнийского университета.
В ходе исследования были обнаружены изменения в клетках у курильщиков. Ученые проанализировали информацию об эпигеноме ДНК участников.
Результаты показали, что изменения наблюдаются как у курильщиков обычных сигарет, так и у пользователей электронных аналогов. Исследование, в котором приняли участие 3,5 тысячи курильщиков, подтвердило этот факт.
Отмечается, что эпигеномные изменения могут способствовать ускоренному развитию раковых клеток.
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