Ученые выяснили, как повысить эффективность лечения рака

SciImmunol: манипулирование рецептором PD-1 повышает эффективность лечения рака

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Нью-Йоркского и Оксфордского университетов выяснили, что специфическое воздействие на особый рецептор PD-1 на поверхности иммунных клеток может улучшить эффективность лечения рака и аутоиммунных заболеваний при помощи иммунотерапии. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science Immunology.

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Ученые объяснили, что PD-1 представляет собой мембранный белок из семейства иммуноглобулинов, который играет важную роль в дифференцировке иммунных клеток и находится на поверхности Т-лимфоцитов. Они отметили, что рецептор PD-1 наиболее эффективен в форме димеров, сложных молекул, состоящих из двух подъединиц.

В ходе лабораторных исследований было обнаружено, что искусственное стимулирование образования димеров PD-1 увеличивает его способность уменьшать активность Т-клеток, что может снизить вероятность возникновения аутоиммунных реакций, когда иммунная система атакует здоровые клетки. Наоборот, предотвращение образования димеров PD-1 может усилить эффективность иммунотерапии рака, делая опухолевые клетки более податливыми к действию иммунологических препаратов.

Ученые надеются, что эти открытия помогут разработать новые подходы к усилению эффективности иммунотерапии в будущем. Они также подчеркнули, что подобный механизм управления функцией Т-клеток может иметь большое значение для лечения аутоиммунных заболеваний.