Ученые назвали причину трудностей при изучении сразу нескольких иностранных языков

QJEP: освоение новой иностранной лексики мешает запоминать слова в других языках

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Нидерландские исследователи из Института психолингвистики Макса Планка обнаружили, что параллельное изучение нескольких иностранных языков может вызвать определенные трудности. Их исследование было опубликовано в Quarterly Journal of Experimental Psychology (QJEP).

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Изучение лексики нового языка может усложнить процесс запоминания слов из ранее освоенных языков. По мнению ученых, это объясняется ограниченностью мозговых ресурсов, предназначенных для обработки и хранения информации. Появление новой информации конкурирует со старой за эти ресурсы, что делает вспоминание предыдущей информации более затруднительным.

В рамках эксперимента 117 носителей нидерландского языка, для которых английский был вторым языком, приняли участие. Их знание определенных английских слов было подтверждено словарным тестом, после чего они изучали испанские переводы половины этих слов. Затем ученые оценили скорость и точность вспоминания английских слов.

Оказалось, что участники лучше вспоминали те английские слова, переводы которых на испанский они не знали.

Авторы исследования заключили, что это первые эмпирические данные, указывающие на отрицательное воздействие изучения нового языка на запоминание слов из ранее изученных иностранных языков.