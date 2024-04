Новая нейросеть из России революционизирует прогнозирование — вот как

Your browser does not support the audio element.

Исследователи БФУ добились значительного прогресса в области прогнозирования поведения комплексных систем путем создания новой нейронной сети. Этот инновационный инструмент способен предсказывать изменения в разнообразных системах, подверженных случайным воздействиям, таких как транспортные потоки, финансовые рынки и погодные условия, сообщает RT.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository