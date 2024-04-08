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Новая нейросеть из России революционизирует прогнозирование — вот как

RT: учёные РФ создали ИИ для предсказания поведения сложных систем

2:09
Наука

Исследователи БФУ добились значительного прогресса в области прогнозирования поведения комплексных систем путем создания новой нейронной сети. Этот инновационный инструмент способен предсказывать изменения в разнообразных системах, подверженных случайным воздействиям, таких как транспортные потоки, финансовые рынки и погодные условия, сообщает RT.

RT: учёные РФ создали ИИ для предсказания поведения сложных систем
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Ученые провели обширные исследования, чтобы разработать данную нейросеть, и результаты их работы обещают значительные преимущества в различных сферах, включая экономику, управление транспортными потоками и изучение биологических систем.

В отличие от традиционных методов прогнозирования, которые часто сталкиваются с проблемой неопределенности из-за случайных факторов, эта нейросеть способна учитывать их влияние.

Это открывает новые возможности для точного прогнозирования и улучшения понимания поведения систем в условиях неопределенности.

Также важно отметить, что данная нейросеть обладает широким спектром применения. Например, в экономике она может быть использована для прогнозирования изменений на финансовых рынках, что поможет инвесторам и компаниям принимать более обоснованные решения.

В области управления транспортными потоками эта технология может оптимизировать движение транспорта и сократить транспортные заторы, что в конечном итоге повысит эффективность транспортной инфраструктуры и сократит время в пути для пассажиров и грузов.

Кроме того, в области науки о биологических системах нейросеть может использоваться для прогнозирования изменений в биологических процессах, таких как климатические изменения и динамика популяции, что поможет биологам и экологам принимать меры по сохранению биоразнообразия и управлению экосистемами.

Нейросеть, разработанная российскими учеными, представляет собой мощный инструмент для анализа и прогнозирования поведения сложных систем.

Ее успешное применение может привести к значительному улучшению в различных сферах человеческой деятельности, сокращению времени и ресурсов, затрачиваемых на принятие решений, и повышению эффективности процессов управления.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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