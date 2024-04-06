Ученые разоблачают: заикание и проблемы с чтением — связанные явления

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JLD: исследование раскрывает связь между заиканием и навыками чтения

1:55
Наука

Исследователи из университета Georgia State провели обширное исследование, направленное на изучение частоты заикания среди взрослых с трудностями в чтении и выявление возможной связи между их речью и навыками чтения. Открытия данного исследования были опубликованы в Journal of Learning Disabilities (JLD).

JLD: исследование раскрывает связь между заиканием и навыками чтения
Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Заикание, хотя и является редким расстройством, затрагивает около 1% населения и проявляется в нарушениях речи. У людей с этим расстройством часто возникают трудности с чтением и связанными с ними нарушениями. В рамках данного исследования группа ученых проанализировала уровень заикания среди взрослых с трудностями в чтении, известных как ASR (Adults with Speech Reading difficulty), и обнаружила, что у этих людей заикание обычно не является характерным.

В исследовании было протестировано 120 участников, которым предложены стандартизированные тесты чтения и оценки связанных с ними навыков. Была проведена оценка скорости речи и критерий заикания на основе интервью. Примерно 18,3% участников соответствовали критерию заикания. Интересно, что люди с заиканием (ASR-S) и без него (ASR-NS) не проявляли значимых различий в навыках чтения и связанных с ними навыках.

Однако у ASR-S были выявлены более высокие отрицательные корреляции между чтением и связанными с ними навыками по сравнению с ASR-NS. Это может указывать на возможную неравномерность или диссоциацию навыков у людей с заиканием. Полученные результаты могут иметь важное значение для дальнейшей оценки и разработки методов поддержки для людей с заиканием.

Это исследование приносит новое понимание связи между заиканием и навыками чтения у взрослых, что открывает перспективы для разработки более эффективных методов помощи и инструкций для этой уязвимой группы населения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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