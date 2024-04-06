Стало известно, почему некоторые виды рака "молодеют". Выяснили это учёные трёх стран

Daily Mail: изменения в кишечном микробиоме могут приводить к раку у молодых

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Повышение распространённости рака среди молодежи может быть вызвано различными факторами, включая неправильное питание, социальную изоляцию и вредные привычки. Однако, наряду с этими известными причинами, изменения в составе кишечных бактерий, вызванные приёмом антибиотиков, также могут способствовать этому заболеванию.

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Эксперты из национального института здравоохранения США, а также ведущие британские, австралийские и американские онкологи обратили внимание на этот факт, подтверждая его значимость.

Многочисленные исследования показали, что уровень заболеваемости раком среди молодых людей, родившихся после 1960 года, превышает уровень заболеваемости среди старшего поколения. В Великобритании за период с начала 1990-х по 2018 год заболеваемость раком среди людей в возрасте от 25 до 49 лет увеличилась на 22%.

В эту статистику входят такие виды рака как рак груди, колоректальный рак, рак лёгких, щитовидной железы и репродуктивных органов.

Американский онколог Веда Гири выделяет образ жизни как один из факторов, влияющих на рост заболеваемости раком.

Исследование ученых из Эдинбургского университета подтверждает, что курение, употребление алкоголя, а также диета, богатая красным мясом и натрием (солью), но бедная клетчаткой, увеличивает риск развития рака в молодом возрасте.

Исследователь Дэниел Бьюкенен из университета Мельбурна указывает на ещё одну неочевидную причину увеличения распространенности рака среди людей в возрасте до 45 лет — изменения в микробиоме кишечника. Увеличение числа вредных бактерий в кишечнике может привести к воспалению в организме и ослабить иммунную систему, что способствует развитию рака кишечника.

Ученые считают, что это может быть связано с широким применением антибиотиков.