Возрождение древних технологий: Помпеи раскрывают удивительные секреты строительства, востребованные в XXI веке

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В Помпеях обнаружили древнюю строительную площадку, нетронутую после извержения Везувия

2:37
Наука

Исследователи обнаружили древнюю строительную площадку в Помпеях, проливающую новый свет на технологии строительства, применявшиеся тысячи лет назад. Об этом информирует Археологический парк Помпеи.

В Помпеях обнаружили древнюю строительную площадку, нетронутую после извержения Везувия
Фото: Wikipedia by Van Ham Kunstauktionen is licensed under public domain

Во время извержения Везувия в 79 году н. э. рабочие, по всей видимости, занимались ремонтом дома. Археологи обнаружили скопления извести, камней, керамики, плитки, кирпича и инструментов, застывших во времени под пеплом вулканического извержения.

Раскопки проливают новый свет на то, как древние римляне смешивали цемент. По всей видимости, строители использовали метод "горячего смешивания", при котором негашеная известь смешивалась с пуццолановым песком и водой для возведения цементных стен.

Добавление воды к негашеной извести вызывало тепловую реакцию. Обычно этот процесс происходил за длительное время до начала строительства. Однако в Помпеях рабочие сначала смешивали известь с пуццолановым песком, а затем, непосредственно перед началом строительства, добавляли воду.

Результатом стало сокращение времени высыхания стен, так как они строились в то время, когда смесь была еще горячей.

"Это еще один пример того, как маленький город Помпеи помогает нам понять многое о великой Римской империи, включая использование цемента", — отмечает директор парка Габриэль Зухтригель. "Без цемента не было бы ни Колизея, ни Пантеона, ни Терм Каракаллы".

Метод горячего смешивания также использовался для ремонта существующих структур. Зухтригель предполагает, что прочный цемент был бы важен для восстановления и ремонта после сильного землетрясения в 62 году н. э., за 17 лет до извержения Везувия.

Кроме того, исследователи обнаружили мифологическую картину, изображающую Ахиллеса на острове Скирос, внутри дома, который находится недалеко от недавно обнаруженной древней пекарни.

Также были найдены римские цифры, написанные углем, которые, по мнению исследователей, представляют собой записи строителей, а также инструменты, такие как свинцовые гири для подъема тяжелых стен и железные мотыги, используемые для замешивания раствора.

По словам Зухтригеля, это открытие не только улучшит понимание повседневной жизни римлян, но и поможет извлечь ценные уроки об "устойчивости и повторном использовании материалов".

"Помпеи — это сундук с сокровищами, и далеко не все еще раскрыто", — говорит в своем заявлении министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано. "Так много материала еще не изучено".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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