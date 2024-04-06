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Ученые рассказали, откуда берутся блуждающие планеты

arXiv: двойные звездные системы выбрасывают от двух до семи планет в космос

1:44
Наука

Британские ученые из Лондонского университета Королевы Марии провели исследование, которое раскрывает происхождение блуждающих планет. Результаты этого исследования опубликованы на портале научных публикаций arXiv.

arXiv: двойные звездные системы выбрасывают от двух до семи планет в космос
Фото: NASA is licensed under Public domain

Блуждающие планеты, или так называемые планеты-изгои, представляют собой космические объекты планетарной массы, которые движутся независимо от каких-либо звезд. Они остаются плохо изученными, в основном из-за сложностей в их обнаружении.

Существует несколько известных способов возникновения блуждающих планет: они могут формироваться в протопланетных дисках вокруг молодых звезд или возникать в газопылевых облаках.

Новое исследование включало серию компьютерных моделирований, направленных на понимание процессов, которые заставляют планеты покидать свои орбиты и путешествовать в космосе.

Согласно результатам моделирований, главным источником блуждающих планет являются двойные или циркумбинарные звездные системы, где планеты вращаются вокруг пары звезд. Исследование показало, что такие системы могут выбросить в космос от двух до семи планет массой, сопоставимой с Землей, за время своего существования.

Однако частота выбросов планет, весом в 100 и более раз больше Земли, снижается до 0,6.

При моделировании ученые учитывали несколько факторов, включая начальную массу диска, воздействие внешней среды и уровень турбулентности в диске. Каждое моделирование охватывало период в 10 миллионов лет, достаточный для формирования системы.

В дальнейшем астрономы планируют определить типы звезд, которые чаще всего выбрасывают планеты в космическое пространство.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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