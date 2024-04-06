Ученые рассказали, откуда берутся блуждающие планеты

Британские ученые из Лондонского университета Королевы Марии провели исследование, которое раскрывает происхождение блуждающих планет. Результаты этого исследования опубликованы на портале научных публикаций arXiv.
Блуждающие планеты, или так называемые планеты-изгои, представляют собой космические объекты планетарной массы, которые движутся независимо от каких-либо звезд. Они остаются плохо изученными, в основном из-за сложностей в их обнаружении.
Существует несколько известных способов возникновения блуждающих планет: они могут формироваться в протопланетных дисках вокруг молодых звезд или возникать в газопылевых облаках.
Новое исследование включало серию компьютерных моделирований, направленных на понимание процессов, которые заставляют планеты покидать свои орбиты и путешествовать в космосе.
Согласно результатам моделирований, главным источником блуждающих планет являются двойные или циркумбинарные звездные системы, где планеты вращаются вокруг пары звезд. Исследование показало, что такие системы могут выбросить в космос от двух до семи планет массой, сопоставимой с Землей, за время своего существования.
Однако частота выбросов планет, весом в 100 и более раз больше Земли, снижается до 0,6.
При моделировании ученые учитывали несколько факторов, включая начальную массу диска, воздействие внешней среды и уровень турбулентности в диске. Каждое моделирование охватывало период в 10 миллионов лет, достаточный для формирования системы.
В дальнейшем астрономы планируют определить типы звезд, которые чаще всего выбрасывают планеты в космическое пространство.
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