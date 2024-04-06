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Исследователь утверждает: мы можем предсказать точку плавления материала с помощью одного уравнения

Физик утверждает, что придумал, как расплавить любой материал

1:52
Наука

Один исследователь заявил, что температура, при которой материал плавится под воздействием давления, может быть описана одним простым параболическим уравнением, что представляет собой решение давней проблемы. Статья с этим утверждением доступна в журнале Physical Review E.

Для превращения твердого вещества в жидкость обычно требуется добавление тепла. Тем не менее, точка плавления зависит не только от вещества, но и от давления. Физики и химики используют фазовые диаграммы температура-давление, чтобы определить условия состояний вещества (твердое, жидкое или газообразное). Линия плавления на этих диаграммах указывает границу между твердым и жидким состояниями.

Это знание имеет важное значение для выбора материалов и может применяться, например, в фармацевтической промышленности.

Обычно создание таких диаграмм требует дорогостоящих экспериментов. Утверждается, что профессор Костя Траченко из Университета Королевы Марии считает возможным описать линии плавления простым параболическим уравнением, что могло бы значительно упростить предсказания и сэкономить ресурсы.

Траченко предложил использовать измерения при более благоприятных условиях для прогнозирования линий плавления, вместо проведения экспериментов при экстремальных температурах и давлениях.

Это открытие предполагает фундаментальное единство различных материалов, что может иметь практическую ценность и представлять интерес для науки.

Однако, некоторые ученые сомневаются в достоверности выводов Траченко, отмечая использование им приближений, основанных на "физической интуиции". Требуется дополнительное тестирование для подтверждения его результатов.

Несмотря на это, возможность предсказать линии плавления простым уравнением представляется заманчивой, особенно с учетом сложности данной проблемы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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