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Ученые выяснили, откуда в черепах людей и динозавров взялись сквозные дыры

TAR: отверстия в височных костях у позвоночных не дают черепу треснуть при укусе

1:29
Наука

Ученые из университетов Тюбингена и Рура в Германии пришли к объяснению давней анатомической загадки, занимающей специалистов на протяжении последних 150 лет. Эта загадка касалась происхождения сквозных отверстий в височных костях черепов большинства позвоночных, включая как людей, так и динозавров. Их исследование было опубликовано в научном журнале The Anatomical Record (TAR).

TAR: отверстия в височных костях у позвоночных не дают черепу треснуть при укусе
Фото: commons.wikimedia.org by Dominik Matus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

У людей эти отверстия, или "окна", в черепе расположены над скулой. Через них проходит челюстная мышца, которая активизируется при жевании. У различных ископаемых рептилий, включая динозавров, форма этих отверстий может варьироваться.

Ученые проанализировали десятки черепов различных наземных позвоночных за миллионы лет эволюционной истории.

Исследования показали, что эти отверстия в черепах способствуют сохранению стабильности костей черепа при укусах. Во время укуса сильное напряжение распространяется по направлению к шее, что может привести к образованию костных перемычек в висках.

Когда животное трясет добычу или срывает листья с растений, возникают дополнительные боковые сдвигающие силы. Челюстные мышцы помогают возвращать эти силы к исходной точке по силовому контуру.

По мнению ученых, без этих отверстий в висках нагрузка не распределялась бы эффективно, что могло бы привести к потере устойчивости черепа и его повреждению при сильном укусе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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