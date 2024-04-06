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Открытие века: ученые раскрывают тайны древней истории Земли

Скандинавия родилась на обломке Гренландии 3,75 млрд лет назад

Наука

Геологи из Копенгагенского университета провели интересное исследование, которое раскрывает новые загадки древней истории Земли. Они выяснили, что самая старая порода, обнаруженная в Скандинавии, сформировалась примерно 3,75 миллиарда лет назад в Гренландии.

Скандинавия родилась на обломке Гренландии 3,75 млрд лет назад
Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно современной науке, возраст Земли составляет 4,6 миллиарда лет, но формирование континентов, вероятно, началось лишь на миллиард лет позже. До сих пор ученым практически не известно о ранних этапах истории планеты.

На территории старейших гор Северной Европы в Финляндии было обнаружено скальное обнажение, в котором нашли минерал циркон. Химический анализ этого образца показал, что геологическое основание, на котором сегодня находятся Дания и Скандинавия, сформировалось в Гренландии примерно 3,75 миллиарда лет назад.

Удивительно, что химический состав циркона схож с одной из древнейших пород в Западной Гренландии. Это открытие указывает на то, что Финляндия была частью земной коры, отделившейся от Гренландии миллиарды лет назад.

Такие открытия значительно расширяют наши представления о возрасте и формировании земной коры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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