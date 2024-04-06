Открытие века: ученые раскрывают тайны древней истории Земли

Геологи из Копенгагенского университета провели интересное исследование, которое раскрывает новые загадки древней истории Земли. Они выяснили, что самая старая порода, обнаруженная в Скандинавии, сформировалась примерно 3,75 миллиарда лет назад в Гренландии.
Согласно современной науке, возраст Земли составляет 4,6 миллиарда лет, но формирование континентов, вероятно, началось лишь на миллиард лет позже. До сих пор ученым практически не известно о ранних этапах истории планеты.
На территории старейших гор Северной Европы в Финляндии было обнаружено скальное обнажение, в котором нашли минерал циркон. Химический анализ этого образца показал, что геологическое основание, на котором сегодня находятся Дания и Скандинавия, сформировалось в Гренландии примерно 3,75 миллиарда лет назад.
Удивительно, что химический состав циркона схож с одной из древнейших пород в Западной Гренландии. Это открытие указывает на то, что Финляндия была частью земной коры, отделившейся от Гренландии миллиарды лет назад.
Такие открытия значительно расширяют наши представления о возрасте и формировании земной коры.
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