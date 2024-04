Открытие века: ученые раскрывают тайны древней истории Земли

Геологи из Копенгагенского университета провели интересное исследование, которое раскрывает новые загадки древней истории Земли. Они выяснили, что самая старая порода, обнаруженная в Скандинавии, сформировалась примерно 3,75 миллиарда лет назад в Гренландии.

Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic