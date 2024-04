Древние деревья оказались хранителями исчезающих видов организмов

PNAS: старые деревья позволяют выживать редким лишайникам

Исследование ученых из Университета Барселоны показало, что старые деревья в лесах играют важную роль в сохранении редких видов организмов, включая волчий лишайник, который находится под угрозой исчезновения во всей Европе.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Опубликованные в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) результаты исследования подтверждают, что волчий лишайник (Letharia vulpina) предпочитает обитать на старых деревьях, особенно в зрелых лесах.

Ученые отмечают, что старые деревья обеспечивают оптимальные условия для выживания волчьего лишайника. Биолог От Паскес объясняет, что простота развития и высокая устойчивость старых деревьев к экстремальным условиям, таким как недостаток воды и экстремальные температуры, играют ключевую роль в их долголетии в естественной среде.

Долголетие деревьев оказывается важным фактором, определяющим их уникальные экологические функции. Они служат не только жильем для редких видов, но и стабильными биологическими опорами, поддерживающими равновесие в местных экосистемах.

Ученые призывают к дополнительным усилиям по защите этих деревьев-долгожителей, особенно в изолированных горных регионах, чтобы обеспечить сохранение биоразнообразия и экологической устойчивости.