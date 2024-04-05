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Шокирующие результаты: как искусственный интеллект превосходит людей в манипуляции мнениями

arXiv: искусственный интеллект превосходит людей в манипуляции мнениями

1:31
Наука

Исследования, проведенные в EPFL, показали, что искусственный интеллект (ИИ) может проявлять выдающийся потенциал в манипулировании мнениями, превосходя человеческие способности.

arXiv: искусственный интеллект превосходит людей в манипуляции мнениями
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По данным, опубликованным на портале arXiv, результаты изучения, проведенного в Швейцарии, свидетельствуют о том, что участники дебатов, где использовался ИИ, были на 81,7% более склонны к изменению своих убеждений, чем в дебатах, где участвовали только люди.

Кроме того, эксперимент также показал, что даже при предоставлении ИИ дополнительной демографической информации его способность создавать персонализированные аргументы продолжала увеличиваться.

Это подтверждает, что чем более информирован искусственный интеллект о нас, тем более эффективно он может влиять на наши мнения, особенно при доступе к нашим эмоциональным состояниям в реальном времени.

Эти результаты поднимают серьезные вопросы о воздействии искусственного интеллекта на общественное мнение. С расширением использования персонализированных рекламных кампаний и средств коммуникации возрастает вероятность их использования для манипуляции массами.

Хотя эмоционально отзывчивые технологии могут быть полезны для достижения положительных целей, они также могут стать инструментом массового влияния, способствуя возникновению деструктивных сценариев в обществе. Это поднимает важный вопрос: как обеспечить этичное и ответственное использование искусственного интеллекта в контексте формирования общественного мнения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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