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Зависимость от пиццы и чипсов схожа с алкогольной

Daily Mail: пицца, чипсы, печенье и мороженое чаще всего вызывают привыкание

1:34
Наука

Британский клинический психолог Джен Анвин поделилась с изданием Daily Mail своими выводами о том, что зависимость от определенных ультра-обработанных продуктов является довольно распространенным явлением. Она выделила пять основных типов таких продуктов, включая пиццу, шоколад, чипсы, печенье и мороженое.

Daily Mail: пицца, чипсы, печенье и мороженое чаще всего вызывают привыкание
Фото: unsplash.com by Dan Gold is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Потребление такой пищи, богатой солью, сахаром, консервантами и другими добавками, может вызвать зависимость, аналогичную той, которая формируется при употреблении никотина, алкоголя или наркотических веществ.

Ультра-обработанные продукты — это пища, произведенная промышленным способом, часто в фабричных условиях или в ресторанах быстрого питания, с использованием рафинированных ингредиентов, освобожденных от примесей. Они также содержат эмульгаторы, загустители, искусственные ароматизаторы, а также большое количество сахара и соли.

Потребление такой пищи стимулирует центры удовольствия в мозге, что является общим механизмом для вызывания чувства наслаждения. Эти центры также связаны с влечениями, соблазнами и зависимостями и известны современным нейробиологам как "система подкрепления".

Таким образом, наслаждение от потребления пиццы, шоколада, печенья и других ультра-обработанных продуктов становится закрепленным в мозге, подобно тому, как развивается зависимость от алкоголя, табака или наркотиков. Избавление от такой пищевой зависимости часто бывает сложным, несмотря на осознание ее вреда для здоровья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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