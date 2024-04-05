Зависимость от пиццы и чипсов схожа с алкогольной

Daily Mail: пицца, чипсы, печенье и мороженое чаще всего вызывают привыкание

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Британский клинический психолог Джен Анвин поделилась с изданием Daily Mail своими выводами о том, что зависимость от определенных ультра-обработанных продуктов является довольно распространенным явлением. Она выделила пять основных типов таких продуктов, включая пиццу, шоколад, чипсы, печенье и мороженое.

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Потребление такой пищи, богатой солью, сахаром, консервантами и другими добавками, может вызвать зависимость, аналогичную той, которая формируется при употреблении никотина, алкоголя или наркотических веществ.

Ультра-обработанные продукты — это пища, произведенная промышленным способом, часто в фабричных условиях или в ресторанах быстрого питания, с использованием рафинированных ингредиентов, освобожденных от примесей. Они также содержат эмульгаторы, загустители, искусственные ароматизаторы, а также большое количество сахара и соли.

Потребление такой пищи стимулирует центры удовольствия в мозге, что является общим механизмом для вызывания чувства наслаждения. Эти центры также связаны с влечениями, соблазнами и зависимостями и известны современным нейробиологам как "система подкрепления".

Таким образом, наслаждение от потребления пиццы, шоколада, печенья и других ультра-обработанных продуктов становится закрепленным в мозге, подобно тому, как развивается зависимость от алкоголя, табака или наркотиков. Избавление от такой пищевой зависимости часто бывает сложным, несмотря на осознание ее вреда для здоровья.