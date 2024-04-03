Недавние исследования подтверждают, что искусственный интеллект (ИИ) демонстрирует высокий уровень воздействия на общественные мнения, превосходя среднестатистического человека в этом аспекте.
Новые данные, полученные в результате исследования в Швейцарии, свидетельствуют о том, что участие ИИ в дебатах значительно усложняет процесс убеждения участников, повышая сложность на 81,7% по сравнению с дебатами, в которых присутствуют только люди. Даже при предоставлении дополнительной демографической информации, ИИ успешно адаптирует свои аргументы, что подчеркивает его способность создавать персонализированные убеждения, сообщает New Atlas.
Это открытие намечает перспективы для широкого использования ИИ в манипуляции общественным мнением. Персонализированные рекламные кампании и средства коммуникации становятся все более эффективными и влиятельными благодаря возможности ИИ анализировать и реагировать на эмоциональное состояние аудитории в реальном времени.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.