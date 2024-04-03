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Он атакует прямо в цель: искусственный интеллект обрел способность манипулировать мнением человека

New Atlas: искусственный интеллект научился манипулировать мнением человека

1:02
Наука

Недавние исследования подтверждают, что искусственный интеллект (ИИ) демонстрирует высокий уровень воздействия на общественные мнения, превосходя среднестатистического человека в этом аспекте.

New Atlas: искусственный интеллект научился манипулировать мнением человека
Фото: Wikipedia by Alex Knight is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Новые данные, полученные в результате исследования в Швейцарии, свидетельствуют о том, что участие ИИ в дебатах значительно усложняет процесс убеждения участников, повышая сложность на 81,7% по сравнению с дебатами, в которых присутствуют только люди. Даже при предоставлении дополнительной демографической информации, ИИ успешно адаптирует свои аргументы, что подчеркивает его способность создавать персонализированные убеждения, сообщает New Atlas.

Это открытие намечает перспективы для широкого использования ИИ в манипуляции общественным мнением. Персонализированные рекламные кампании и средства коммуникации становятся все более эффективными и влиятельными благодаря возможности ИИ анализировать и реагировать на эмоциональное состояние аудитории в реальном времени.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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