Наконец-то ученым удалось исследовать это явление: названа главная опасность шаровой молнии

Физик МГУ Бычков назвал раскаленный газ одной из опасностей шаровых молний

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Шаровая молния, как утверждает ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков, представляет серьезную опасность для человека.

Фото: en.wikipedia by Slimsdizz is licensed under Public Domain

Специалисты физфака МГУ провели серию экспериментов и пришли к выводу, что шаровые молнии состоят из газообразного грунта, заключенного в твердую оболочку. Твердая оксидная оболочка имеет толщину до десятка микрон, но при этом она достаточно прочна, чтобы выдерживать большие давления. Давление внутри шаровой молнии может достигать десяти атмосфер, и при разрыве оболочки возникает ударная волна, что приводит к взрыву шаровой молнии, сообщает "Газета.Ru".

Опасность шаровой молнии не ограничивается только взрывом. Внутри шаровой молнии содержится раскаленный газ, который при выходе из оболочки может вызвать ожоги и воспламенить окружающие предметы. Кроме того, удар линейной молнии передает шаровой молнии большой электрический заряд. При контакте с людьми или предметами это может привести к удару током и дополнительному выделению тепла.

Эти результаты исследований согласуются с сообщениями свидетелей, которые наблюдали это природное явление вблизи.