Внезапное потепление развернуло полярный вихрь над Арктикой в обратном направлении

Spaceweather: разворот арктического вихря вызвал рекордный выброс озона в атмосферу

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Полярный вихрь над Арктикой начал изменять свое направление вращения в начале марта из-за резкого потепления. Эту информацию предоставил портал Spaceweather.

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Арктический полярный вихрь представляет собой часть циркуляции атмосферы на приполярных широтах Земли. Его движение зависит от различия в температуре между полюсами и умеренными широтами.

Полярный вихрь обычно наиболее активен зимой и простирается до стратосферы, находясь на высоте около 50 километров над земной поверхностью. По данным метеорологов, он обычно вращается против часовой стрелки, а скорость ветра может достигать 250 километров в час, что соответствует урагану пятой категории.

Ученые отмечают, что после изменения направления вращения ветры полярного вихря начали ослабевать, что свидетельствует о предполагаемом возвращении циркуляции к нормальному состоянию.

Однако резкое потепление вокруг Арктики привело к поглощению большого количества озона из более низких широт, создав временную концентрацию озона, в противоположность озоновой дыре.

В результате в данный момент над Северным полюсом наблюдается большее количество озона, чем когда-либо ранее. Этот озон рассеется, когда полярный вихрь вернется к обычному состоянию.