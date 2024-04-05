Российские ученые разработали нейросеть для защиты глаз от лазерного излучения

RT: ученые из вузов РФ обучили ИИ выбирать защиту для глаз от лазерного излучения

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые российских университетов разработали нейросеть, способную быстро оценить эффективность материалов в защите от опасного лазерного излучения. Это новшество обещает облегчить процесс создания эффективных материалов для промышленных нужд и защитить глаза работников, работающих с лазерными установками, как пояснили представители Российского научного фонда.

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Применение лазерных установок широко распространено в промышленности, например, для резки металлов. Однако, если лазерное излучение достигнет сетчатки глаза, это может привести к временной или даже постоянной потере зрения, поэтому работники обязаны использовать защитные очки. С увеличением мощности промышленных лазеров возникает риск неполадок в работе защитного оборудования.

Фталоцианины — это синтетические пигменты, способные значительно снизить воздействие лазерного излучения.

Ученые использовали данные своих исследований о фталоцианинах, чтобы обучить нейросеть анализировать их свойства и эффективность поглощения лазерного излучения.

На основе этих данных нейросеть помогает определить подходящий состав защитного материала и его оптимальную толщину в соответствии с заданными параметрами. Ученые отмечают, что в долгосрочной перспективе эта технология может быть использована для создания оптических ограничителей высокоинтенсивного света на основе фталоцианинов и их аналогов.