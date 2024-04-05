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Учёные Великобритании и США перечислили простые способы профилактики деменции

Daily Mail: чистка зубов устраняет вызывающие воспаление мозга бактерии

1:26
Наука

Регулярный уход за зубами может предотвратить возникновение деменции за счёт уменьшения накопления в полости рта определённых воспалительных бактерий. Также активные аэробные упражнения, например, бег, могут уменьшить вероятность ухудшения когнитивных способностей. Эту информацию сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследования учёных из Великобритании и США.

Daily Mail: чистка зубов устраняет вызывающие воспаление мозга бактерии
Фото: en.wikipedia.org by Билл Брэнсон is licensed under public_domain

Учёные из национального института США по проблемам старения отмечают, что у людей с проблемами десен и неблагополучным состоянием полости рта риск заболевания Альцгеймера выше. Аналогичные результаты получили исследователи из Нью-Йоркского университета, которые выявили связь между увеличением количества определённых бактерий во рту и последующим воспалением мозга, связанным с накоплением в нём токсичных белков.

По всей видимости, эти бактерии могут являться одним из факторов, способствующих развитию заболевания, либо быть скрытым, но косвенным фактором его возникновения.

Предотвратить деменцию помогает не только регулярное чистка зубов, но и активные аэробные нагрузки, такие как бег, быстрая ходьба, катание на велосипеде и даже интенсивная уборка дома. Исследователи из Кардиффского университета подтверждают, что регулярные физические упражнения могут снизить риск возникновения серьёзных когнитивных расстройств в целом на приблизительно 28%, а заболевания Альцгеймера — на 45%.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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