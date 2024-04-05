NASA: марсоход Curiosity нашел следы повторных затоплений Красной планеты

Ученые выяснили, что вода на Марсе то появлялась, то исчезала

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США пришли к выводу, что Марс не всегда был лишен воды. Согласно сообщению на официальном сайте агентства, на планете чередовались периоды влажности и засухи.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эти выводы основаны на новых данных, полученных марсоходом Curiosity, который достиг канала Долины Гедиз — структуры, напоминающей высохшее русло реки. Канал находится в предгорьях горы Шарп или Эолиды — центральном пике в кратере Гейла.

С помощью левой навигационной камеры марсохода Curiosity была создана 360-градусная черно-белая панорама, показавшая темный песок, наполняющий одну сторону канала, и кучу обломков, поднимающихся сразу за песком. На противоположной стороне виднеется крутой склон, по которому марсоход поднялся, чтобы добраться до этой области.

Анализ данных, переданных устройством о составе горных пород, выявил слой, содержащий много сульфатов — соленых минералов, которые часто образуются при испарении воды.

Геологическая структура в нижней части горы Шарп указывает на чередование периодов засухи и влажности, что свидетельствует о том, что данный регион Марса пережил несколько циклов возвращения воды.

"Если канал или куча обломков действительно образованы жидкой водой, это означает, что после длительного засушливого периода вода вернулась к горе Шарп, и ее было много", — пояснил научный сотрудник проекта Эшвин Васавада.