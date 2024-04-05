Американские нейробиологи нашли в мозге человека источник постоянной тяги к перекусам

NatComms: привычка искать вкусную еду оказалась не связана с чувством голода

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные в области нейробиологии из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе обнаружили в мозге нейронный механизм, который стимулирует желание поесть даже при наличии ощущения сытости. Они выяснили, что этот механизм не связан с ощущением голода или насыщения. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communication.

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Нейробиолог Авишек Адхикари пояснил, что они изучали периакведуктальную серую область (PAG), которая находится в стволе мозга и существует у различных видов млекопитающих, включая людей и мышей.

При активации определённых клеток PAG у мышей, которые уже насытились, они проявляли интерес к жирной пище. Ученые считают, что в аналогичной ситуации человек может почувствовать желание съесть что-то сладкое или перекусить ночью.

Активация PAG была настолько сильной, что мыши игнорировали слабые электрические раздражения, стремясь к еде. Такое поведение нехарактерно для насыщенных животных.

Кроме того, стимуляция PAG заставила мышей стать более активными и исследовать свои вольеры. Когда сигналы от этих нейронов были блокированы, поведение менялось.

По-видимому, мозговая цепь PAG способна подавлять нормальные сигналы, указывающие на потребность в пище, особенно если речь идёт о нездоровой пище.

Исследователи надеются, что их открытие поможет разработать новые методы лечения расстройств пищевого поведения у людей.