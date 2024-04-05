Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Франшиза, оценка рисков и еще четыре способа заплатить за каско меньше
Зимбабве сделало золото своей валютой
Ученые рассказали о влиянии домашних животных на пожилых людей
Слон убил туристку, напав на автомобиль во время сафари-тура
Почему при езде с приоткрытыми окнами нужно обязательно включать вентилятор печки
Правила выбора косметики для молодой кожи
Возлюбленная Роберта Паттинсона опубликовала первое фото с новорожденным
Солейролия — полезное растение для дома
Американские нейробиологи нашли в мозге человека источник постоянной тяги к перекусам

NatComms: привычка искать вкусную еду оказалась не связана с чувством голода

1:31
Наука

Американские учёные в области нейробиологии из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе обнаружили в мозге нейронный механизм, который стимулирует желание поесть даже при наличии ощущения сытости. Они выяснили, что этот механизм не связан с ощущением голода или насыщения. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communication.

NatComms: привычка искать вкусную еду оказалась не связана с чувством голода
Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Нейробиолог Авишек Адхикари пояснил, что они изучали периакведуктальную серую область (PAG), которая находится в стволе мозга и существует у различных видов млекопитающих, включая людей и мышей.

При активации определённых клеток PAG у мышей, которые уже насытились, они проявляли интерес к жирной пище. Ученые считают, что в аналогичной ситуации человек может почувствовать желание съесть что-то сладкое или перекусить ночью.

Активация PAG была настолько сильной, что мыши игнорировали слабые электрические раздражения, стремясь к еде. Такое поведение нехарактерно для насыщенных животных.

Кроме того, стимуляция PAG заставила мышей стать более активными и исследовать свои вольеры. Когда сигналы от этих нейронов были блокированы, поведение менялось.

По-видимому, мозговая цепь PAG способна подавлять нормальные сигналы, указывающие на потребность в пище, особенно если речь идёт о нездоровой пище.

Исследователи надеются, что их открытие поможет разработать новые методы лечения расстройств пищевого поведения у людей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой и поделился подробностями их отношений

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Прохор Шаляпин изменил завещание и убрал из него своих родственников по линии матери
НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Эти цветы яркие и красивые, обильно цветут в течение всего лета и не требуют сложного ухода
Эти цветы яркие и красивые, обильно цветут в течение всего лета и не требуют сложного ухода
Последние материалы
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Франшиза, оценка рисков и еще четыре способа заплатить за каско меньше
Зимбабве сделало золото своей валютой
Ученые рассказали о влиянии домашних животных на пожилых людей
NatComms: привычка искать вкусную еду оказалась не связана с чувством голода
Слон убил туристку, напав на автомобиль во время сафари-тура
Почему при езде с приоткрытыми окнами нужно обязательно включать вентилятор печки
Правила выбора косметики для молодой кожи
Возлюбленная Роберта Паттинсона опубликовала первое фото с новорожденным
Солейролия — полезное растение для дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников