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Канадские учёные из двух университетов нашли способ снизить кислотность всех океанов мира

The Conversation: созданы методы нормализации щелочного баланса морей Земли

1:26
Наука

Канадские учёные из Университета Макмастер и Университета Торонто разработали метод борьбы с проблемой закисления мирового океана. Океаны всё больше поглощают углекислый газ из атмосферы, что увеличивает уровень кислотности в воде.

The Conversation: созданы методы нормализации щелочного баланса морей Земли
Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Их исследование, опубликованное в журнале The Conversation, предлагает использовать геологическое выветривание, процесс растворения минералов из горных пород вдоль береговой линии, чтобы уравновесить это увеличение кислотности.

Однако за последние 60 лет скорость выбросов углекислого газа значительно превысила скорость геологического выветривания, что привело к увеличению кислотности океанов на 30%. Это влияет на миллионы видов и целые экосистемы, включая коралловые рифы.

Учёные предлагают использовать метод повышения щелочности океанов. Один из способов — добавление щелочных материалов в воду для нейтрализации кислоты, но это требует огромного количества сырья — 2,4 миллиарда тонн в год.

В качестве альтернативы они рассматривают биохимический метод биполярного мембранного электродиализа (BMED), который включает прокачку воды через специальные фильтры. Учёные также разрабатывают ультратонкие мембраны, чтобы сделать этот процесс масштабируемым и экономически эффективным.

Для BMED также требуется электричество, которое исследователи предлагают получать из возобновляемых источников энергии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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