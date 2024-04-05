Время бежит быстрее: Земля ускоряется, и это может изменить ваше будущее

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Nature: Земля ускоряет вращение, в сутках уже не 24 часа

1:55
Наука

Исследования геофизиков из Университета Калифорнии в Сан-Диего за последние годы указывают на ускоренное вращение Земли вокруг своей оси, представляя новые вызовы для современных технологий. Этот тренд ускорения вращения, наблюдаемый уже четвертый год подряд, вызывает тревогу среди специалистов, согласно данным, опубликованным на портале Nature.

Nature: Земля ускоряет вращение, в сутках уже не 24 часа
Фото: pixabay.com by Didgeman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В 2020 году было зафиксировано удивительное явление: 28 дней, где продолжительность суток составила менее стандартных 24 часов. Это стало рекордным числом за все предшествующие годы с 1960 года.

Ученые предупреждают, что такое ускорение может привести к "беспрецедентным" проблемам для современных устройств, таких как смартфоны и компьютеры. Прогнозируется, что к 2029 году в Всемирное координированное время (UTC) придется добавить отрицательную дополнительную секунду, чтобы синхронизировать его с ускоренным вращением Земли.

Взаимосвязь между временем и вращением Земли является ключевой для определения UTC, но ускорение вращения усложняет этот процесс. С 1972 года все разрывы в UTC требуют добавления дополнительной секунды. Тем не менее, согласно новым исследованиям, ускорение процесса таяния льда в Гренландии и Антарктиде привело к уменьшению угловой скорости Земли быстрее, чем это происходило ранее.

Проекции на основе этих данных указывают на необходимость коррекции UTC в ближайшие годы, возможно, даже раньше запланированного. Без таких коррекций синхронизация времени в компьютерных сетях может столкнуться с серьезными проблемами.

Это новое открытие подчеркивает не только важность постоянного мониторинга изменений в геофизических процессах, но и необходимость адаптации технологий к изменяющимся условиям нашей планеты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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