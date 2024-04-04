Найдено вещество, сокращающее потребление алкоголя

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Scientific Reports: блокирование молекулы в мозге сократило потребление алкоголя

1:22
Наука

Вещество, которое блокирует каппа-опиодные рецепторы, доказало свою способность сократить потребление алкоголя у зависимых крыс. Результаты исследования были опубликованы в Scientific Reports.

Scientific Reports: блокирование молекулы в мозге сократило потребление алкоголя
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Каппа-опиодные рецепторы (KOP) играют ключевую роль в регуляции психологических зависимостей, эмоций и восприятия боли в мозге. Воздействие алкоголя, как в острой, так и в хронической форме, негативно воздействует на эти рецепторы. Новое исследование показало, что блокирование работы KOP помогает уменьшить симптомы алкогольной зависимости у крыс. Для этого было использовано пероральное введение вещества LY2444296, которое не вызывало побочных эффектов.

"Люди употребляют алкоголь, чтобы справиться с синдромом отмены. Однако, если LY2444296 принимается до появления симптомов, их можно смягчить, что в конечном итоге может привести к уменьшению потребления алкоголя", — объяснил один из соавторов исследования, Реми Мартин-Фардон.

Ученые также считают, что это соединение может быть эффективным в лечении депрессии и тревожных расстройств. Кроме того, планируется изучение его способности обратить алкогольную зависимость и связанные с ней изменения в мозге.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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