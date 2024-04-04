Названо вещество, защищающее от болезни Паркинсона

Cell Reports: пропионат подавляет нейродегенерацию при болезни Панкинсона

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из школы биологических наук университета Гонконга обнаружили, что короткоцепочечная жирная кислота, известная как пропионат, может препятствовать нейродегенерации при болезни Паркинсона путем регулирования передачи определенных сигналов между кишечником и мозгом.

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Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Cell Reports.

Болезнь Паркинсона характеризуется медленным развитием и воздействием на центральную нервную систему, проявляясь в замедлении движений, дрожании в покое и нарушении рефлексов. Основой этого заболевания является поражение нервных клеток (нейронов) в стволе головного мозга.

Ученые сфокусировались на изучении короткоцепочечных жирных кислот (SCFA) - классе метаболитов бактерий, включая уксусную, пропионовую и масляную кислоты. Они образуются в кишечнике в результате ферментации пищевых волокон бактериями. Исследователи отметили, что у грызунов, страдающих от болезни Альцгеймера, уровень пропионовой кислоты в организме снижен.

Это позволило ученым предположить, что увеличение концентрации пропионата может оказывать защитное воздействие на нейродегенерацию.

В ходе эксперимента ученые повысили уровень пропионата в организме грызунов, убрав из их рациона витамин В12 (который расщепляет пропионат) или используя пищевые добавки. Повышение концентрации пропионата в кишечнике и восстановление активности ключевых регуляторов метаболизма этой кислоты существенно замедлило нейродегенерацию.

Ученые предположили, что такой эффект связан с работой кишечно-мозговой оси, которая обеспечивает двустороннюю биохимическую передачу сигналов между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой.

Исследователи отметили, что пропионат, как и другие короткоцепочечные жирные кислоты, образуются в кишечнике в результате переработки клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах.

По их мнению, увеличение потребления растительных продуктов, таких как семена, орехи, фрукты и овощи, также может оказывать положительное воздействие на здоровье мозга.