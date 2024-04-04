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Названо вещество, защищающее от болезни Паркинсона

Cell Reports: пропионат подавляет нейродегенерацию при болезни Панкинсона

2:09
Наука

Исследователи из школы биологических наук университета Гонконга обнаружили, что короткоцепочечная жирная кислота, известная как пропионат, может препятствовать нейродегенерации при болезни Паркинсона путем регулирования передачи определенных сигналов между кишечником и мозгом.

Cell Reports: пропионат подавляет нейродегенерацию при болезни Панкинсона
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Cell Reports.

Болезнь Паркинсона характеризуется медленным развитием и воздействием на центральную нервную систему, проявляясь в замедлении движений, дрожании в покое и нарушении рефлексов. Основой этого заболевания является поражение нервных клеток (нейронов) в стволе головного мозга.

Ученые сфокусировались на изучении короткоцепочечных жирных кислот (SCFA) - классе метаболитов бактерий, включая уксусную, пропионовую и масляную кислоты. Они образуются в кишечнике в результате ферментации пищевых волокон бактериями. Исследователи отметили, что у грызунов, страдающих от болезни Альцгеймера, уровень пропионовой кислоты в организме снижен.

Это позволило ученым предположить, что увеличение концентрации пропионата может оказывать защитное воздействие на нейродегенерацию.

В ходе эксперимента ученые повысили уровень пропионата в организме грызунов, убрав из их рациона витамин В12 (который расщепляет пропионат) или используя пищевые добавки. Повышение концентрации пропионата в кишечнике и восстановление активности ключевых регуляторов метаболизма этой кислоты существенно замедлило нейродегенерацию.

Ученые предположили, что такой эффект связан с работой кишечно-мозговой оси, которая обеспечивает двустороннюю биохимическую передачу сигналов между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой.

Исследователи отметили, что пропионат, как и другие короткоцепочечные жирные кислоты, образуются в кишечнике в результате переработки клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах.

По их мнению, увеличение потребления растительных продуктов, таких как семена, орехи, фрукты и овощи, также может оказывать положительное воздействие на здоровье мозга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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