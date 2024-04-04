Стало известно, о чем говорит неприятный привкус во рту

Daily Mail: причиной затхлого привкуса во рту могут быть камни в миндалинах

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Врач-терапевт Элли Кэннон сообщила Daily Mail, что появление неприятного, "затхлого" вкуса во рту может быть следствием инфекций в носу, горле или в придаточных пазухах носа. Она также отметила, что причиной такого явления могут быть "камни" в миндалинах — кальцифицированные скопления пищи, слизи, клеточного детрита и микроорганизмов.

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Доктор пояснила, что нос, рот и носовые пазухи уязвимы для проникновения патогенных микроорганизмов, которые иногда вызывают патологические состояния, характеризующиеся появлением неприятного привкуса во рту и запаха из носа.

Она также добавила, что другой причиной специфического "затхлого" вкуса могут быть скопления мусора, слизи, бактерий и слущенного эпителия на миндалинах, известные как тонзиллитные пробки. Точная причина их образования неясна, но некоторые люди отмечают увеличение их количества после простудных заболеваний.

Обычно отоларингологи назначают медикаментозную терапию и физиотерапевтические процедуры для лечения этого состояния.