Стало известно, как повысить качество ночного сна

Исследователи из Техасского университета выяснили, что занятия спортом могут улучшить качество глубокого сна, который считается важным для восстановления мозговых тканей. Эти результаты были опубликованы в Scientific Reports.
В эксперименте приняли участие 82 молодых добровольца. Им было поручено носить специальные браслеты на запястьях, чтобы отслеживать уровни физической активности и продолжительность сна. Эти браслеты регистрировали движения и сердечные сокращения в течение ночи.
После анализа собранных данных ученые пришли к выводу, что различные уровни физической активности, включая низкий, умеренный и высокий, оказывают положительное воздействие на качество сна, особенно если их выполнять регулярно. В частности, регулярные упражнения способствовали увеличению продолжительности глубокого сна.
Глубокий сон — это одна из фаз медленного сна. В это время активность коры головного мозга снижается, а частота сердечных сокращений, дыхания и движений глаз уменьшается. Эта фаза считается ключевой для восстановления мозговых и телесных тканей.
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