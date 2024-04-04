Стало известно, как повысить качество ночного сна

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Scientific Reports: физические упражнения продлевают фазу глубокого сна

1:10
Наука

Исследователи из Техасского университета выяснили, что занятия спортом могут улучшить качество глубокого сна, который считается важным для восстановления мозговых тканей. Эти результаты были опубликованы в Scientific Reports.

Scientific Reports: физические упражнения продлевают фазу глубокого сна
Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В эксперименте приняли участие 82 молодых добровольца. Им было поручено носить специальные браслеты на запястьях, чтобы отслеживать уровни физической активности и продолжительность сна. Эти браслеты регистрировали движения и сердечные сокращения в течение ночи.

После анализа собранных данных ученые пришли к выводу, что различные уровни физической активности, включая низкий, умеренный и высокий, оказывают положительное воздействие на качество сна, особенно если их выполнять регулярно. В частности, регулярные упражнения способствовали увеличению продолжительности глубокого сна.

Глубокий сон — это одна из фаз медленного сна. В это время активность коры головного мозга снижается, а частота сердечных сокращений, дыхания и движений глаз уменьшается. Эта фаза считается ключевой для восстановления мозговых и телесных тканей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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