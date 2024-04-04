Найдено растение, обладающее способностью подавлять рак груди

SciRep: особые соединения в стеблях Альбиции подавляют метастазирование рака

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Американского университета Шарджи (ОАЭ) выявили, что стебли дерева Albizia lebbeck содержат уникальные соединения, способные замедлить миграцию опухолевых клеток при раке молочной железы. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

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В рамках своего исследования ученые сосредоточились на изучении химических свойств стеблей Albizia lebbeck. Это дерево, относящееся к семейству Бобовые, произрастает в различных странах, включая Турцию, Иран, Китай, Индию, Непал и Пакистан, часто используется для создания естественной тени для других растений, таких как какао-деревья, на плантациях.

С использованием современных вычислительных моделей и технологий исследователи обнаружили в стеблях Albizia lebbeck специальные органические соединения, способные препятствовать распространению раковых клеток молочной железы.

Метастазирование представляет собой процесс формирования вторичных опухолей в других тканях за счет миграции клеток из первичного очага.

Особенно выделяются фенолы - ароматические органические соединения, которые участвуют в регуляции роста, развития и репродукции растений. Исследователи получили из них этаноловые экстракты, которые в лабораторных условиях сдерживали активность раковых клеток, необходимую для метастазирования.

Ученые также отмечают, что использование экстрактов Albizia не причиняло вреда здоровым клеткам. Это открытие, по их мнению, может способствовать разработке более безопасных и эффективных методов борьбы с метастатическим раком.