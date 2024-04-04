Космический скандал: неудача на Луне обнаружена! Что происходит в космосе

Эксперты разбираются, почему Китай тайком изменил орбиту лунных спутников

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В середине марта этого года Китай запустил два лунных спутника, однако разгонный блок не сумел корректно вывести их на запланированную траекторию. Подробности о происшествии остаются неизвестными, поскольку Китай не предоставил официальной информации, а расследование ведет американская космическая разведка.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно данным, аппараты не потеряны, но совершили маневр, изменяя свою орбиту. Эти сведения были представлены порталом SpaceNews. Американские специалисты предполагают, что Китай стремится выполнить хотя бы часть поставленных задач, несмотря на неудачу миссии к Луне.

Наблюдатели отмечают, что было совершено как минимум два маневра: поднятие и изменение перигея и апогея орбиты.

Хотя китайские власти не сообщили о целях, возможностях и технических характеристиках спутников DRO-A и B, эксперты делают выводы на основе косвенных данных. Эти данные позволяют предположить, что запуск ракеты "Чанчжэн-2C" (CZ-2C) 13 марта был направлен на Луну.

Вскоре после запуска официальное информационное агентство КНР "Синьхуа" сообщило о неудаче миссии, отметив, что разгонный блок не смог достичь целевой орбиты и начнется процесс утилизации.

Утилизация может осуществляться двумя способами: сведением на плотные слои земной атмосферы или переводом на орбиту захоронения. По всей видимости, первый вариант не был выбран, поскольку объекты удалены от Земли, и маневры не направлены на захоронение.

Специалисты предполагают, что китайские инженеры решили протестировать возможности спутников на максимальном расстоянии, доступном в данных условиях.

Через неделю после запуска DRO-A и B Китай отправил в полет спутник-ретранслятор и радиотелескоп "Цюэцяо-2" для миссии на высокоэллиптической окололунной орбите. Его задача — передавать сигналы миссии с обратной стороны Луны, что планируется в текущем году. Кроме того, на борту "Цюэцяо-2" установлено несколько научных приборов.

Эта миссия осуществляется в соответствии с планом.