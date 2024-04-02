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Почему именно ретроградный Меркурий принято винить во всех бедах, хотя ретроградными бывают все планеты?

В Московском планетарии рассказали о ретроградном Меркурии

1:02
Наука

С 1 по 25 апреля — период ретроградного Меркурия. Почему-то именно его принято винить в своих проблемах, хотя ретроградное движение с той или иной периодичностью характерно для всех планет. Проект "Московское образование" попросил астрономов Московского планетария внести ясность.

В Московском планетарии рассказали о ретроградном Меркурии
Фото: Pexels by Monstera Production is licensed under CC0

Они подтвердили: действительно, в отличие от звёзд, все планеты нет-нет, да меняют направление своего движения по небосклону. Это — зрительная иллюзия, обусловленная их реальным перемещением в пространстве: одни обгоняют Землю, другие отстают от неё.

Отсюда со всей очевидностью следует, что никакого влияния планеты на земную жизнь оказывать не могут.

За что же астрологи сделали "козлом отпущения" именно Меркурий? Очень просто: он становится ретроградным чаще всех — 3-4 раза в год. Согласитесь, неудобно грешить на Нептун, у которого, с его периодом вращения почти 165 лет, такие периоды занимают по 4-5 месяцев в году.

Почему Меркурий становится ретроградным
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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