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Растения действительно "кричат" от боли, просто мы их не слышим. Самые громкие "жалобы" — на жажду

EurekAlert: израильские учёные записали звуки, издаваемые растениями в стрессе

2:10
Наука

Растения действительно "кричат" от боли, просто мы их не слышим, потому что их "голос" довольно тихий и звучит в ультразвуковом диапазоне. Учёные сумели-таки записать "жалобы" флоры на стресс, пишет сайт Американской ассоциации содействия развитию науки EurekAlert! со ссылкой на статью в Cell.

EurekAlert: израильские учёные записали звуки, издаваемые растениями в стрессе
Фото: PxHere is licensed under CC0

"Даже в тихом поле на самом деле есть звуки, которые мы не слышим, и эти звуки несут информацию", — утверждает биолог-эволюционист из Тель-Авивского университета Лилах Хадани, руководившая исследованием.

Специалисты записывали звучание здоровых и довольных жизнью томатов и табака в теплице и звукоизолированной акустической камере. Затем повторили запись, обрезая растениям стебли и оставив их без полива. После сравнили фонограммы с использованием алгоритмов машинного обучения.

Оказалось, сельскохозяйственные культуры издают щелчки, похожие на звуки лопающейся пузырчатой плёнки. И чем хуже себя чувствует растение, тем громче и чаще оно потрескивает. "Когда помидоры совсем не испытывают стресса, они ведут себя очень тихо", — говорит Хадани.

Самые отчаянно звучащие "жалобы" растений — на жажду: ИИ смог их отличить от щелчков, вызванных нанесёнными кустам повреждениям. В условиях недостатка влаги они начинают взывать о помощи ещё до заметного обезвоживания, словно предчувствуя неладное, на пятый день частота щелчков достигает максимума, а затем спадает вплоть до гибели растения от высыхания.

Звучать умеют не только томаты и табак, которые проще всего изучать в лабораторных условиях. "Мы обнаружили, что многие растения — например, кукуруза, пшеница, виноград и кактусы — издают звуки, когда находятся в состоянии стресса", — пояснила Хадани.

Точный механизм этих шумов неясен. Скорее всего, это звуки кавитации — схлопывания пузырьков в соках растения.

Этот вопрос исследователям ещё предстоит изучить, как и назначение звуков — используются ли они для коммуникации, например для привлечения опылителей, отпугивания вредителей или передачи информации друг другу.

Голос растений
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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