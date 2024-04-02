Воображение дано не каждому: ученые назвали возможную причину неспособности мозга некоторых людей видеть и слышать

FP: отсутствие "обратной связи" в мозге приводит к неспособности воображать

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование представляет новый взгляд на психофизическое состояние, известное как "глубокая афантазия", которое характеризуется отсутствием визуального и звукового восприятия.

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Участники исследования, включая Лорен Буйе и Дерека Арнольда, являются представителями этого состояния. Они не способны испытывать воображаемые визуальные переживания, однако их мыслительные процессы демонстрируют различия.

Лорен Буйе, например, может вообразить ощущения прикосновения, тогда как Дерек Арнольд способен представить звуковые впечатления. Некоторые страдающие афантазией отмечают случайные воображаемые ощущения, часто связанные с негативным опытом. Они могут испытывать трудности в описании своих переживаний, что может вызывать разочарование в попытках окружающих понять их состояние, сообщает Frontiers in Psychology (FP).

Исследователи предполагают, что основой афантазии может быть несовпадение активности мозга в передней и задней его части. Эта "обратная связь" играет ключевую роль в способности людей воображать события. Подробное изучение этого феномена может пролить свет на функционирование человеческого мозга и понять механизмы, лежащие в основе воображения и восприятия.