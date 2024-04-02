"Экран смерти" после обновления Windows 11: пользователи негодуют после обновления операционной системы

Neowin: пользователи столкнулись с проблемами после обновления Windows 11

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Пользователи компьютеров, оснащенных процессорами AMD, в конце марта столкнулись с серьезными проблемами после установки последнего обновления операционной системы Windows 11, известного как KB5035942 или Moment 5.

Фото: GoodFon.com by Microsoft is licensed under CC BY 4.0

Одной из основных проблем, с которой столкнулись пользователи, было то, что обновление не удавалось установить полностью. Некоторые отмечали, что процесс установки обновления длился продолжительное время, а затем внезапно прерывался, не достигнув завершения. Другие жаловались, что после перезагрузки компьютера обновление пропадало из Центра обновления Windows, оставляя пользователей в состоянии неопределенности относительно статуса обновления, сообщает Neowin.

Кроме того, некоторые пользователи столкнулись с критической ошибкой, обозначенной кодом 0x80188309, после попытки установки обновления.

Пользователи также отметили замедление работы своих устройств после установки обновления. Это затрагивало как процессоры AMD, так и другие компоненты, создавая дополнительные проблемы и неудобства для пользователей.

Хотя точное количество пользователей, столкнувшихся с этими проблемами, остается неопределенным, негативные отзывы и жалобы на форумах свидетельствуют о серьезных проблемах, связанных с этим обновлением для пользователей компьютеров на базе процессоров AMD.