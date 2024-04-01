Наконец-то ей смогут пользоваться все: OpenAI уберет необходимость регистрации для использования нейросети ChatGPT

Reuters: OpenAI уберет необходимость регистрации для использования ChatGPT

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания OpenAI решила обеспечить доступ к своему чат-боту с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT без необходимости регистрации, начиная с понедельника.

Фото: Openverse by focal5 is licensed under CC BY-NC 2.0

Кроме бесплатной версии ChatGPT, которая работает в ограниченном режиме и не имеет прямого доступа к интернету, OpenAI также предлагает платные версии для частных лиц, групповых пользователей и предприятий.

Компания также оставляет за собой право использовать контент, предоставленный пользователями, для улучшения своих моделей и алгоритмов, при этом предоставляя пользователям возможность отключить эту функцию, если они захотят сохранить приватность своих данных, сообщает Reuters.

Этот шаг был предпринят примерно через месяц после того, как Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, обвинив их в отклонении от первоначальной миссии стартапа по разработке искусственного интеллекта в интересах человечества.