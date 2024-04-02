Россия станет менее зависима от импорта: ученые ТГУ разработали новый способ получения молочной кислоты

RT: ученые ТГУ обнаружили новый способ получения молочной кислоты из глицерина

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские химики из Томского государственного университета создали инновационный метод получения молочной кислоты из глицерина, дешевого побочного продукта производства биотоплива.

Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Они разработали новый катализатор, состоящий из висмута, палладия и циркония, который позволяет проводить процесс получения молочной кислоты в один этап. Этот метод имеет потенциал существенно сократить как время, так и затраты на производство молочной кислоты, что сделает ее производство более выгодным и конкурентоспособным, сообщает RT.

Важно отметить, что молочная кислота широко используется в различных отраслях промышленности, включая пищевую, фармацевтическую, текстильную и косметическую. В России этот химический компонент в значительной степени импортируется из-за недостатка внутренних источников. Однако разработка нового метода получения молочной кислоты с использованием дешевого сырья, такого как глицерин, может значительно снизить зависимость от импорта.

Более того, данная работа имеет важное научное значение, так как расширяет понимание в области каталитической химии и предлагает новый подход к разработке катализаторов с заданными свойствами.