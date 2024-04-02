Россия станет менее зависима от импорта: ученые ТГУ разработали новый способ получения молочной кислоты

Российские химики из Томского государственного университета создали инновационный метод получения молочной кислоты из глицерина, дешевого побочного продукта производства биотоплива.
Они разработали новый катализатор, состоящий из висмута, палладия и циркония, который позволяет проводить процесс получения молочной кислоты в один этап. Этот метод имеет потенциал существенно сократить как время, так и затраты на производство молочной кислоты, что сделает ее производство более выгодным и конкурентоспособным, сообщает RT.
Важно отметить, что молочная кислота широко используется в различных отраслях промышленности, включая пищевую, фармацевтическую, текстильную и косметическую. В России этот химический компонент в значительной степени импортируется из-за недостатка внутренних источников. Однако разработка нового метода получения молочной кислоты с использованием дешевого сырья, такого как глицерин, может значительно снизить зависимость от импорта.
Более того, данная работа имеет важное научное значение, так как расширяет понимание в области каталитической химии и предлагает новый подход к разработке катализаторов с заданными свойствами.
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