Телефонная связь в России станет стабильнее: создана рабочая группа для объединения спутникового и сотового сигналов

CNews: в России собираются объединить спутниковую и сотовую связь

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России активно работает над инновациям в сфере связи.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Недавнее заседание Государственной радиочастотной комиссии (ГРКЧ) было посвящено обсуждению перспективных гибридных сетей связи, которые объединяют наземные станции и спутниковые каналы по единому стандарту.

Особый интерес вызвал запрос компании МТС о выделении частот для тестирования таких сетей. Это позволит разработать механизм автоматического переключения мобильных устройств на спутниковую связь в случае нестабильного сигнала от наземных станций, что значительно улучшит качество связи для пользователей.

В ответ на запрос МТС, ГРКЧ приняла решение о создании рабочей группы, которая будет изучать доступные частотные полосы для гибридных сетей и уточнять процедуры их выделения. Это важный шаг, направленный на оптимизацию использования радиочастотного ресурса и эффективное внедрение инновационных технологий в области связи, сообщает CNews.

Одним из перспективных направлений развития является использование прямой связи "спутник-смартфон" в рамках гибридной спутниковой системы связи стандарта 5G. В настоящее время рассматривается возможность выделения частот МТС для научных исследований в этой области.

Окончательное решение пока не опубликовано, однако подобные шаги позволят не только улучшить качество связи для конечных пользователей, но и создадут основу для внедрения передовых технологий в сфере телекоммуникаций, способствуя развитию инфраструктуры связи в России.