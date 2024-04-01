Телефонная связь в России станет стабильнее: создана рабочая группа для объединения спутникового и сотового сигналов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России активно работает над инновациям в сфере связи.
Недавнее заседание Государственной радиочастотной комиссии (ГРКЧ) было посвящено обсуждению перспективных гибридных сетей связи, которые объединяют наземные станции и спутниковые каналы по единому стандарту.
Особый интерес вызвал запрос компании МТС о выделении частот для тестирования таких сетей. Это позволит разработать механизм автоматического переключения мобильных устройств на спутниковую связь в случае нестабильного сигнала от наземных станций, что значительно улучшит качество связи для пользователей.
В ответ на запрос МТС, ГРКЧ приняла решение о создании рабочей группы, которая будет изучать доступные частотные полосы для гибридных сетей и уточнять процедуры их выделения. Это важный шаг, направленный на оптимизацию использования радиочастотного ресурса и эффективное внедрение инновационных технологий в области связи, сообщает CNews.
Одним из перспективных направлений развития является использование прямой связи "спутник-смартфон" в рамках гибридной спутниковой системы связи стандарта 5G. В настоящее время рассматривается возможность выделения частот МТС для научных исследований в этой области.
Окончательное решение пока не опубликовано, однако подобные шаги позволят не только улучшить качество связи для конечных пользователей, но и создадут основу для внедрения передовых технологий в сфере телекоммуникаций, способствуя развитию инфраструктуры связи в России.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.