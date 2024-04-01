Эта нейросеть в разы повысит эффективность железнодорожного транспорта: в Казахстане уже проходят испытания новинки

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Ученые МФТИ создали ИИ для корректировки расписания поездов в случае аварии

1:33
Наука

Специалисты из МФТИ разработали и успешно внедрили в эксплуатацию инновационную автоматизированную систему "Прогноз", предназначенную для оптимизации расписания движения железнодорожного транспорта.

Ученые МФТИ создали ИИ для корректировки расписания поездов в случае аварии
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эта система обладает высокой скоростью реакции: в течение всего трех секунд она способна составить новый график движения поездов в случае возникновения аварийных ситуаций. Разработанный на основе искусственного интеллекта, "Прогноз" уже успешно используется на стратегически важных для экономики участках, включая железнодорожный маршрут Жетыген — Алтынколь в Казахстане, который имеет особенное значение для торговли с Китаем.

Система "Прогноз" предоставляет значительные преимущества в организации движения поездов. Она обеспечивает оперативное предсказание ситуации на сутки вперед и моментально реагирует на временные сбои, что минимизирует их негативное влияние на железнодорожную инфраструктуру. Используя более 50 параметров и ограничений, система "Прогноз" адаптируется к различным условиям и учитывает разнообразные факторы, от приоритетов движения поездов до состояния дорожного полотна, сообщает "Газета.Ru".

Нейросетевая система "Прогноз" становится не только инструментом для диспетчеров в сложных ситуациях, но и решением для оптимизации нормативных графиков движения. Однако, на более загруженных участках, где требуется высокая точность и профессионализм, система "Прогноз" продолжит действовать в качестве поддержки для опытных диспетчеров, обеспечивая им необходимые рекомендации и подсказки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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