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Этот бот в Telegram помогает оценить свой биологический возраст и предупреждает о возможных рисках здоровью

Российские врачи создали чат-бота в Telegram для прогнозирования болезней

Наука

Российские медики цифровой кафедры Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ разработали чат-бот под названием Bioage Bot, доступный в мессенджере Telegram.

Российские врачи создали чат-бота в Telegram для прогнозирования болезней
Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этот бот не только способен оценить биологический возраст пользователя, но и провести анализ его привычек и образа жизни. На основе этих данных он предоставляет индивидуализированные рекомендации, направленные на улучшение качества жизни и предотвращение преждевременного старения.

Программа Bioage Bot уже доступна в Telegram и собрала значительное количество данных. Например, анализ показал, что многие пользователи не потребляют достаточного количества фруктов и овощей, имеют лишний вес или даже ожирение. Эти факторы могут значительно повысить риск преждевременного старения и возникновения серьезных заболеваний, сообщают Известия.

Одним из ключевых преимуществ Bioage Bot является его коммерческая независимость. В отличие от некоторых тестов и приложений, разработанных для продвижения определенных товаров или услуг, этот проект стремится предоставить непредвзятые рекомендации на основе современной науки.

В дальнейших планах разработчиков — продолжить тестирование и интеграцию бота в медицинские организации и базы данных для выявления людей с высоким риском преждевременного старения и смерти. Это может значительно улучшить информированность пользователей о состоянии их здоровья и способах его поддержания.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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