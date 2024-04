Этот бот в Telegram помогает оценить свой биологический возраст и предупреждает о возможных рисках здоровью

Российские медики цифровой кафедры Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ разработали чат-бот под названием Bioage Bot, доступный в мессенджере Telegram.

Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license