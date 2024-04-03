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Откройте тайну человека-дракона: исследователи раскрывают связь Homo longi и денисовцев

Учёные выявили связь денисовцев и "человека-дракона" из Китая

1:51
Наука

Исследователи из Китайской академии наук предположили, что древние денисовцы (Homo denisovensis) могут иметь связь с Homo longi, также известным как "человек-дракон". Останки Homo longi были обнаружены на северо-востоке Китая.

Учёные выявили связь денисовцев и "человека-дракона" из Китая
Фото: Openverse by matt512 is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает издание The Observer, денисовцы представляют собой одну из самых загадочных групп людей в истории. Их слабые следы были обнаружены на Тибетском плато, и есть предположения, что они могли достичь и Южной Азии, возможно, даже северного Китая более 100 000 лет назад. Существуют доказательства того, что они скрещивались с современными людьми.

Однако на данный момент о них известно крайне мало. Их ДНК была обнаружена в образцах из Денисовой пещеры в Сибири лишь в 2010 году. Археологи обнаружили лишь фрагменты челюсти, несколько костей и два зуба. Позднее также были найдены следы пребывания денисовцев на Тибете.

Недавно появилась гипотеза о том, к какому виду могли принадлежать денисовцы. Это Homo longi, или "человек-дракон", останки которого были обнаружены рядом с Харбином на северо-востоке Китая. Найденный череп почти полностью соответствует по размерам черепу современного человека и имеет возраст не менее 150 000 лет.

Homo longi характеризуется широким носом, толстыми надбровными дугами над глазами и крупными зубными впадинами.

Ученые также обнаружили у жителей Тибета денисовский ген, который, по предположению, возник в результате скрещивания двух видов в далеком прошлом и помогает адаптироваться к высокогорным условиям.

Анализ окаменелостей показал сходства между денисовцами и Homo longi. Однако из-за ограниченного количества генетического материала у последнего пока невозможно сделать более точные выводы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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