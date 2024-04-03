Загадочный чернокнижник XVI века: тайны философа и предсказателя Джона Ди и его ацтекское наследие

Английский предсказатель пользовался магическими силами реликвии ацтеков, доказали учёные

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

В эпоху Средних веков в Европе мистика и предсказания стали неотъемлемой частью жизни. На дворе английской королевы Елизаветы I в XVI веке жил уникальный человек — Джон Ди, известный своим чёрным зеркалом для предсказаний. Недавние исследования показали, что он унаследовал это искусство от ацтеков.

Фото: Wikipedia by Jan Harenburg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

По данным РИА Новости, Джон Ди был известным ученым-полиматом: математиком, географом, филологом и философом. У него была огромная коллекция редких книг и рукописей. Однако его современники больше запомнили его как чернокнижника и алхимика, увлечённого предсказаниями.

Он обладал необыкновенным магнетизмом, окружающие поклонялись ему. В высоком худощавом старике в темном халате с густой седой бородой видели настоящего волшебника. Легенды ходили о его магических способностях, некоторые даже утверждали, что именно он послал шторм на испанскую Непобедимую армаду в 1588 году.

Даже английские монархи обращались к нему за советом. Мария Тюдор запросила у него гороскоп, за что Джон Ди чуть не заплатил жизнью. Он предсказал ей бездетность и воцарение сестры, что вызвало её гнев. Его заключили в Тауэр и пытались казнить, но смерть Марии и восшествие Елизаветы спасли его.

Королева ценила его советы и консультировалась с ним в самых разных вопросах. У Ди было множество загадочных артефактов: хрустальные шары, кристаллы и чёрное зеркало, которое помогало ему предсказывать будущее, связываясь с потусторонним миром.

Современные исследования позволили раскрыть тайну чёрного зеркала Ди. Ученые из Манчестерского университета установили, что оно было изготовлено из мексиканского обсидиана, добываемого ацтеками в городе Пачука. Обсидиан использовался жрецами для ритуалов и предсказаний.