Исследователи связали 30% летальных исходов из-за болезней сердца с одним продуктом

Healthday: избыток соли в диете отвечает за 30% летальных исходов из-за сердца

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

До 30% смертельных случаев, связанных с заболеваниями сердца и сосудов, могут быть обусловлены излишним употреблением соли, сообщает Healthday.

Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исследователи из США проанализировали информацию о 64 тысячах пациентов в возрасте от 40 до 79 лет, собранную в период с 2002 по 2009 годы. Средний уровень потребления натрия из соли у них составил 4,5 грамма в день, причём 80% превысили рекомендуемую дозу в 2,3 грамма в день.

За 13,8 лет наблюдения было зарегистрировано 17,8 тысяч смертей, из которых почти шесть тысяч связаны с заболеваниями сердца и сосудов. Более высокий уровень потребления соли увеличивал риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, но не оказывал влияния на риск рака.

Особенно высокий риск был у людей с низким уровнем дохода.