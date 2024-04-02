Сенсационное открытие: уровень моря на Земле мог подниматься в разы выше, чем мы думали

Изменение климата не раз в истории Земли приводило к критическому подъему моря

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Изменения в природно-погодных условиях на нашей планете происходили множество раз, даже географические карты материков претерпевали значительные изменения. Этот процесс в значительной степени зависит от уровня моря, который является переменной, а не постоянной величиной.

Фото: Pexels by Pixabay is licensed under CC0

Одна из статей, опубликованных в журнале Gondwana Research, описывает период в истории нашей планеты, когда уровень моря был значительно выше, чем сейчас. Речь идет о меловом периоде, примерно 117 миллионов лет назад, когда уровень моря поднялся на внушительные 200 метров выше текущего уровня.

Эти изменения ученые связывают с тектонической активностью, изменениями в климате, включая парниковый эффект, который привел к таянию ледников.

Это лишь один из катаклизмов, которые произошли на Земле. Еще одним примером являются события последнего межледникового периода, около 120 000 лет назад, когда уровень мирового океана снова поднялся, хотя не настолько резко - всего на шесть метров выше текущего уровня.

Подобные изменения произошли по причинам, аналогичным предыдущим, но геологические действия были менее интенсивными.

Сегодняшний период снова свидетельствует о серьезных изменениях климата, включая те, которые вызваны деятельностью человека. Как и в древние времена, мы уже наблюдаем подъем уровня океана.

Что будет дальше? Прогнозы ученых разнятся: некоторые предсказывают подъем на два метра к 2100 году, в то время как другие прогнозируют более умеренные изменения.