Битва с временем: как изменение скорости вращения Земли влияет на нашу повседневную жизнь

К 2029 году землянам придется вычитать из времени одну секунду

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Геофизики предупреждают, что в перспективе людям могут грозить проблемы с точным определением времени. Возможные разногласия на уровне долей секунды в течение года кажутся мелочами, но они могут накапливаться, превращаясь в серьезные трудности.

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Согласно сообщению издания The Independent, к 2029 году земляне должны будут корректировать свое время на одну секунду. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пояснили, что такое изменение связано не только с геологическими процессами, происходящими внутри Земли, но и с глобальным потеплением, которое привело к изменению распределения массы всей планеты.

Период обращения Земли вокруг своей оси составляет примерно 24 часа, однако скорость этого вращения изменяется со временем. Влияние на это оказывают приливы, вызванные притяжением Луны, которые замедляют вращение.

До того момента, когда атомные часы стали официальным стандартом времени около 55 лет назад, эти изменения не оказывали существенного влияния на повседневную жизнь.

Однако с появлением атомных часов появилось и так называемое "раздвоение" времени: астрономическое и атомное время. Астрономическое время каждый день отстает от атомного на 2,5 миллисекунды, что означает, что полночь на Земле наступает немного позже, чем показывают атомные часы.

Накопленные доли секунд в конечном итоге приводят к целым секундам. С 1972 года было решено добавлять "високосную секунду" в июне или декабре, чтобы "подтянуть" время. С того времени было добавлено уже 27 секунд.

Если бы темп таяния льда не был таким интенсивным, новую секунду пришлось бы добавить уже к 2026 году, но теперь это придется сделать на несколько лет позже.

Такие корректировки имеют особое значение в современном мире с широким использованием компьютеров. Например, в 2012 году некоторые компьютерные системы неправильно обработали дополнительную секунду, что привело к проблемам для Linux, Qantas Airlines и других компаний.