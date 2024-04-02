Стало известно, почему взрослым людям снятся кошмары о школе

Daily Mail: кошмары об учебе в зрелом возрасте могут отражать страх оценивания

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

По словам американского нейрохирурга и философа доктора Рахула Джандиала, кошмары о школьных днях и экзаменах у взрослых могут указывать на страх оценки и осуждения, сообщает издание Daily Mail.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Доктор объясняет, что ночные кошмары часто отражают тревогу и депрессию в повседневной жизни. По его мнению, сновидения могут помочь людям развивать гибкость мышления, эмоций и инстинктов, что он описывает как "дар самопознания".

Он также отмечает, что ситуации в кошмарах могут быть не прямо связаны с реальностью. Для правильной интерпретации он рекомендует записывать кошмары сразу после пробуждения и выделять основную эмоцию, испытываемую во время сна, такие как гнев, страх, ярость или тревога.

Хотя смысл снов не всегда требует особого анализа. Например, кошмар студента о провале на экзамене за день до него напрямую связан со стрессом перед конкретным событием. Однако многие взрослые также могут видеть неприятные сны о школе или университете.

Согласно Джандиалу, это может быть выражением страха перед оценкой или критикой окружающих, где экзамен лишь символизирует ситуацию, где человек может быть подвергнут оценке.