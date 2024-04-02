Уникальное открытие: как карбонат лития борется с депрессией у больных раком

Ученые разработали новый способ лечения депрессии при раке

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Лаборатории ультраструктурных исследований НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, филиала ИЦиГ СО РАН, выявили особенности воздействия карбоната лития на депрессивные склонности лабораторных животных, страдающих от различных опухолей.

Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на данные пресс-службы университета, депрессивные состояния часто наблюдаются при онкологических заболеваниях. По статистике, депрессия встречается у каждого десятого пациента с онкологическим диагнозом.

Важно отметить, что депрессию вызывают не только психологические факторы. Опухоли производят различные биологически активные вещества, такие как цитокины, которые влияют на нейронную активность. Повреждение нервных клеток часто приводит к ухудшению когнитивных функций и развитию депрессии.

Исследование сибирских ученых показало, что у мышей с онкологическими поражениями префронтальная кора мозга проявляла сниженную экспрессию нейротрофического фактора BDNF, который играет важную роль в выживании и функционировании нейронов. Кроме того, наблюдалось снижение плотности синаптических везикул и синапсов, ответственных за передачу нервных импульсов.

На поведенческом уровне было отмечено, что животные с опухолями проявляли апатию и были менее активны. Они также демонстрировали признаки тревожно-депрессивного поведения.

Введение карбоната лития корректировало состояние клеток головного мозга и поведение животных. Наблюдалась активация аутофагии — процесса удаления "клеточного мусора", а также увеличение концентрации веществ с противовоспалительными свойствами в мозге.