Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак прокомментировала новый образ Бьянки Цензори
Шри-Ланка продолжит выдавать бесплатные визы детям до 12 лет
Сальса: рецепт знаменитого мексиканского соуса
Чем подкормить пикированную рассаду
"Страна": сотрудники местного ТЦК запытали призывника до смерти в Хмельницком
Новая Великая депрессия: из США поступают тревожные сигналы
Эксперты: страховка гаджетов при покупке необязательна, но полезна
Гладкая кожа до полугода: как мы пришли к одному из самых эффективных методов эпиляции
Политик Никулин: цель удара Израиля по дипмиссии Ирана в Сирии - шантаж США
Ученые нашли способ предсказать рак за 20 лет до его появления

The Guardian: новые методы диагностики выявили ранние маркеры развития опухолей

1:20
Наука

Британские ученые из Института Рака при Кембриджском Университете создали тесты для обнаружения клеток, которые могут стать раковыми опухолями спустя многие годы. Эту информацию распространила газета The Guardian.

The Guardian: новые методы диагностики выявили ранние маркеры развития опухолей
Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследование опиралось на новые открытия, которые указывают на то, что у многих людей могут появляться предраковые состояния, не проявляющиеся в течение продолжительного времени.

"Период латентности развития рака может продолжаться годами, а иногда и десятилетиями, прежде чем заболевание станет заметным", — пояснила директор института, профессор Ребекка Фицджеральд.

Одним из новых методов для сбора образцов тканей стала цитогубка — специальная губка на веревке, которая проглатывается, как таблетка. В желудке она расширяется, а затем вытягивается из пищевода. После этого ученые изучают клетки на предмет особых белков TFF3, которые сигнализируют о предраковых изменениях в тканях пищевода.

Также были разработаны тесты клеток крови, которые позволяют выявить биомаркеры, указывающие на риск развития лейкемии за 10-20 лет до появления симптомов болезни.

Исследователи утверждают, что эта методика позволит выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда они лучше поддаются лечению, и даже предотвращать их развитие.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Последние материалы
Собчак прокомментировала новый образ Бьянки Цензори
Шри-Ланка продолжит выдавать бесплатные визы детям до 12 лет
Сальса: рецепт знаменитого мексиканского соуса
Чем подкормить пикированную рассаду
"Страна": сотрудники местного ТЦК запытали призывника до смерти в Хмельницком
Новая Великая депрессия: из США поступают тревожные сигналы
Эксперты: страховка гаджетов при покупке необязательна, но полезна
Гладкая кожа до полугода: как мы пришли к одному из самых эффективных методов эпиляции
Политик Никулин: цель удара Израиля по дипмиссии Ирана в Сирии - шантаж США
Краснодарские инженеры создали систему радиоэлектронной борьбы против БПЛА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников