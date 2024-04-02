Ученые нашли способ предсказать рак за 20 лет до его появления

The Guardian: новые методы диагностики выявили ранние маркеры развития опухолей

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые из Института Рака при Кембриджском Университете создали тесты для обнаружения клеток, которые могут стать раковыми опухолями спустя многие годы. Эту информацию распространила газета The Guardian.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследование опиралось на новые открытия, которые указывают на то, что у многих людей могут появляться предраковые состояния, не проявляющиеся в течение продолжительного времени.

"Период латентности развития рака может продолжаться годами, а иногда и десятилетиями, прежде чем заболевание станет заметным", — пояснила директор института, профессор Ребекка Фицджеральд.

Одним из новых методов для сбора образцов тканей стала цитогубка — специальная губка на веревке, которая проглатывается, как таблетка. В желудке она расширяется, а затем вытягивается из пищевода. После этого ученые изучают клетки на предмет особых белков TFF3, которые сигнализируют о предраковых изменениях в тканях пищевода.

Также были разработаны тесты клеток крови, которые позволяют выявить биомаркеры, указывающие на риск развития лейкемии за 10-20 лет до появления симптомов болезни.

Исследователи утверждают, что эта методика позволит выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда они лучше поддаются лечению, и даже предотвращать их развитие.