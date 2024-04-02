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На всех парах к Земле несётся "дьявольская комета" Понса-Брукса с вулканами, это бывает раз в 71 год

Комета Понса-Брукса приблизится на минимальное расстояние к Земле 21 апреля

1:45
Наука

Периодическая комета 12P/Понса-Брукса приблизится на минимальное расстояние к Земле 21 апреля, сообщил ТАСС руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов.

Комета Понса-Брукса приблизится на минимальное расстояние к Земле 21 апреля
Фото: Wikimedia Commons by Nielander is licensed under CC0

"Но это не означает, что в этот период она будет максимально яркой для наблюдения, так как именно в этот момент она сближается с Солнцем, — предупредил он. — Самым удачным временем наблюдения за кометой является период последних чисел марта, начала апреля".

Комету с периодом обращения 71 год открыл француз Жан Луи Понс в июле 1812 года, следующим её заметил британский астрофизик Роберт Брукс в 1883 году.

Среди аналогичных небесных тел комета 12P/Понса-Брукса — подалуй самая необычная. Приближаясь к Солнцу, она начинает взрываться и пускать дымы в виде подковы или рогов, за что её прозвали "дьявольской".

Предполагается, что это результат извержения криовулканов под действием солнечного ветра. С 2023 года она дьявольская комета уже разразилась серией вспышек. "Похоже, что последние вспышки кометы 12P/Pons-Brooks укладываются в гипотезу воздействия солнечных вспышек на поверхность кометных ядер, описанные в работах советского ученого Леонида Шульмана. И каждая мощная вспышка на Солнце инициирует сброс поверхностного слоя, что и наблюдается как увеличение яркости кометы на несколько звездных величин", — прокомментировал Иванов.

По его словам, комету видно на северо-западе небосвода с помощью небольшого телескопа, бинокля или даже невооружённым глазом, но вдали от городской засветки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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