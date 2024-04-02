Вместо выбросов в атмосферу углекислый газ станет сырьём в химической промышленности

Химики разработали новый способ утилизации углекислого газа

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Университета МИСИС разработали способ утилизации углекислого газа — главного парникового газа, с выбросами которого уже не справляется биосфера Земли. О своих достижениях они рассказали в международном научном журнале Fuel, сообщает пресс-служба НИТУ МИСИС.

Фото: Flickr by Alexander Hatley is licensed under CC BY 2.0

"Одним из множества способов снизить уровень CO 2 в атмосфере Земли является его вовлечение в различные химические процессы, чтобы получить монооксид углерода, метан или метанол", — объясняет старший научный сотрудник лаборатории нанохимии и экологии НИТУ МИСИС кандидат химических наук Александр Кустов.

Для реакций с углекислым газом применяются катализаторы либо из благородных металлов — дорогие и истощающиеся, либо малоэффективные из триады железа.

"Рений прежде не получал должного внимания со стороны исследователей, несмотря на широкий диапазон степеней окисления, уникальные химические свойства и сочетание высокой активности при сравнительно низкой стоимости", — продолжает химик.

Под его руководством были созданы рениевые катализаторы с использованием твёрдых суперкислотных носителей — сульфатированного и легированного вольфрамом оксидов циркония. Они доводят выход монооксида углерода, восстановленного из углекислого газа, до 95%.

"Монооксид углерода является важным компонентом для производства жидких углеводородов и кислородсодержащих продуктов, необходимых для функционирования химической промышленности, поэтому разработка новых каталитических систем является крайне актуальной и практически значимой задачей", — заключил Кустов.

Оценивать рентабельность нового способа утилизации выбросов пока преждевременно, но это очевидно лучше, чем закачивать их в нашу многострадальную землю.