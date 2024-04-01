Экспериментально доказано (и оценено в конкретных цифрах) пагубное влияние невесомости на пищеварение

Невесомость снизила выработку особого белка в гладких мышцах ЖКТ на 15%

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Микрогравитация снижает активность гладкой мускулатуры полых органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), установили биологи на подопытных животных, пишут argumenti.ru.

Фото: Скриншот Роскосмос-ТВ is licensed under CC0

Пагубное воздействие невесомости на работу всех систем организма, включая пищеварительную, было очевидным. На это жалуются и космонавты. Экспериментальным путём оценена степень этого влияния.

Специалисты изучили работу желудка и тощей кишки мышей, проведших 30 дней на орбите на биоспутнике "БИОН-М" № 1, и монгольских песчанок после 12 дней в космосе на борту аппарата "Фотон-М" № 3.

И у тех, и у других в гладкой мускулатуре почти на 15% снизилась выработка белка α-гладкомышечного актина (αSMA), ответственного за её сокращение. Бедных грызунов подвергли дополнительным испытаниям, чтобы исключить другие возможные причины.

"Снижение внутриклеточной выработки актина в мышцах желудка и тощей кишки указывает на высокую гравитационную чувствительность сокращения полых органов пищеварения", — прокомментировал директор научно-образовательного ресурсного центра инновационных технологий иммунофенотипирования, цифрового пространственного профилирования и ультраструктурного анализа РУДН доктор медицинских наук Дмитрий Атякшин.

По его словам, полученные результаты будут использованы в профилактике нежелательных эффектов, сопровождающих космонавтов в длительных полётах.

Вероятнее всего, придётся разработать какой-то препарат для стимуляции ЖКТ, поскольку тренировать его мускулатуру упражнениями, как это делается с мышцами опорно-двигательного аппарата, невозможно.