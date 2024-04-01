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Оценена идея фильма "Матрица" по использованию людей как батареек: дадут энергии как 30 электростанций

Нейрофизиолог назвал неэффективным использование энергии людей, как в "Матрице"

1:54
Наука

Все люди на Земле суммарно могут выработать до 200 ГВт энергии, подсчитал нейрофизиолог, руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан.

Нейрофизиолог назвал неэффективным использование энергии людей, как в "Матрице"
Фото: Pixabay by NoName_13 is licensed under CC0

В интервью "Газете.Ru", приуроченном к 25-летию премьеры первой "Матрицы", он порассуждал о показанных в этом культовом фильме идеях.

"Мощность мозга — 25 ватт — небольшая лампочка накаливания. Если собрать всё население Земли, получится 25 ватт на 8 миллиардов — 200 миллиардов ватт. Между тем, только одна Саяно-Шушенская ГЭС дает 6,4 миллиарда ватт. Все люди мира — это 30 таких станций. Поэтому нет никакого резона строить электрогенераторные фермы из сотен миллиардов людей", — объясняет учёный.

По абсолютной величине 200 миллиардов ватт — это впечатляюще много. "Но попробуйте разместить, кормить, содержать 8 миллиардов людей и серверы Матрицы вместо того, чтобы просто перегородить несколько рек", — говорит Каплан.

Однако идея фильма ему нравится. Её очевидное преимущество — в использовании возможностей человеческого мозга для симуляции Матрицы: в этом применении он до сих пор превосходит самые мощные компьютеры. "Мозг человека как бы заточен эволюцией для этой работы, — полагает нейрофизиолог. — Он содержит миллион миллиардов операциональных элементов — синапсов, что на много порядков превышает число транзисторов в современных процессорах".

Таким образом, программистам Матрицы не нужно было создавать виртуальную реальность — они считывали её из мозга людей, подключенных через нейроинтерфейсы.

"Человеческие мозги использовались как подблоки основной машины, — этакий блокчейн. Это очень классная идея", — заключил специалист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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