Оценена идея фильма "Матрица" по использованию людей как батареек: дадут энергии как 30 электростанций

Все люди на Земле суммарно могут выработать до 200 ГВт энергии, подсчитал нейрофизиолог, руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан.
В интервью "Газете.Ru", приуроченном к 25-летию премьеры первой "Матрицы", он порассуждал о показанных в этом культовом фильме идеях.
"Мощность мозга — 25 ватт — небольшая лампочка накаливания. Если собрать всё население Земли, получится 25 ватт на 8 миллиардов — 200 миллиардов ватт. Между тем, только одна Саяно-Шушенская ГЭС дает 6,4 миллиарда ватт. Все люди мира — это 30 таких станций. Поэтому нет никакого резона строить электрогенераторные фермы из сотен миллиардов людей", — объясняет учёный.
По абсолютной величине 200 миллиардов ватт — это впечатляюще много. "Но попробуйте разместить, кормить, содержать 8 миллиардов людей и серверы Матрицы вместо того, чтобы просто перегородить несколько рек", — говорит Каплан.
Однако идея фильма ему нравится. Её очевидное преимущество — в использовании возможностей человеческого мозга для симуляции Матрицы: в этом применении он до сих пор превосходит самые мощные компьютеры. "Мозг человека как бы заточен эволюцией для этой работы, — полагает нейрофизиолог. — Он содержит миллион миллиардов операциональных элементов — синапсов, что на много порядков превышает число транзисторов в современных процессорах".
Таким образом, программистам Матрицы не нужно было создавать виртуальную реальность — они считывали её из мозга людей, подключенных через нейроинтерфейсы.
"Человеческие мозги использовались как подблоки основной машины, — этакий блокчейн. Это очень классная идея", — заключил специалист.
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